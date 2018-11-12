منير سليمان: هناك 9.7 مليون مواطن مصري على المعاش



علق منير سليمان، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، على مشروع قانون حصول المواطن على 80% من آخر راتب كان يتقاضاه بعد خروجه على المعاش، قائلًا: "نرحب بأي وجهة نظر تساهم في حل المشكلات التي يعاني منها أصحاب المعاشات".



وأوضح "سليمان"، خلال حواره مع برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن هناك 9.7 مليون مواطن على المعاش.



وأكد أن القانون الجديد لن يحل أزمة أصحاب المعاشات القدامي، سيحل فقط الأزمات المقبلة.

