برلماني: فلسفة قانون المعاشات الجديد تكريم للموظف بعد نهاية الخدمة

قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التزامات المحال على المعاش تزيد ولا تقل كما يعتقد البعض.



ولفت "الزنط"، خلال حواره مع برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+"، إلى أنه يوجد فجوة بين الراتب الذي يحصل عليه الموظف والمعاش الذي يحصل عليه بعد نهاية الخدمة.



وأوضح أن فلسفة القانون الجديد تكريم الموظف بعد خروجه على المعاش، مشيرًا إلى أن مشروع قانون حصول المواطن على 80% من آخر راتب بعد خروجه على المعاش يرتكز على عدة محاول، منها أنه سيتم اختيار خبراء وتشكيل لجنة لبحث آليات تطبيق القانون، وأنه سيتم إنشاء مجلس قومي للتأمينات والمعاشات.

