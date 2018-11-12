طارق شوقي: "ماسكين في مجانية التعليم بإيدينا وسنانا"
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:00 صهدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مجانية التعليم حق دستوري، مضيفًا: "حريصين عليها بايدينا وسنانا".
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لم يتحدث أحد عن إلغاء مجانية التعليم، متسائلا: "لماذا نناقش كل موضوعاتنا بهذا الكم من الهيستريا والتشكيك والهلع؟".
وأكد أنه لا مساس بمجانية التعليم، منوها بأنه لا يمهد لإلغاء مجانية التعليم، معقبا: "معنديش الأفكار الخبيثة دي، ولو عايزين نقول حاجة هنقولها".
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لم يتحدث أحد عن إلغاء مجانية التعليم، متسائلا: "لماذا نناقش كل موضوعاتنا بهذا الكم من الهيستريا والتشكيك والهلع؟".
وأكد أنه لا مساس بمجانية التعليم، منوها بأنه لا يمهد لإلغاء مجانية التعليم، معقبا: "معنديش الأفكار الخبيثة دي، ولو عايزين نقول حاجة هنقولها".
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