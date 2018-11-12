طارق شوقي: "ماسكين في مجانية التعليم بإيدينا وسنانا"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مجانية التعليم حق دستوري، مضيفًا: "حريصين عليها بايدينا وسنانا".



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لم يتحدث أحد عن إلغاء مجانية التعليم، متسائلا: "لماذا نناقش كل موضوعاتنا بهذا الكم من الهيستريا والتشكيك والهلع؟".



وأكد أنه لا مساس بمجانية التعليم، منوها بأنه لا يمهد لإلغاء مجانية التعليم، معقبا: "معنديش الأفكار الخبيثة دي، ولو عايزين نقول حاجة هنقولها".

