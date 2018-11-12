10 تصريحات من العيار الثقيل لـ"الخطيب" في أول ظهور إعلامي بعد السقوط الإفريقي

أطلق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عدة تصريحات في أول ظهور له إعلاميا عقب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الترجي التونسي.

وفيما يلي أبرز تصريحات الخطيب التي أطلقها عبر قناة النادي الأهلي :-

- سيتم تدعيم فريق الكرة بصفقات قوية في يناير وإعادة إدارة قطاع الكرة

- طلبت تقارير إدارة وطبية وفنية وكنت ساطلب نفس التقارير لو توج الأهلي باللقب

- سأجتمع مع كارتيرون ومحمد يوسف لمناقشة أسباب خسارة البطولة الإفريقية

- حزن وجماهير الأهلي يطمئني وكنت أشعر بقلق شديد في المباراة الثانية لأني أحسست بأن الجميع عاشوا الفرحة قبل حدوتها

- سلامة الجماهير أهم عندي من أي شئ أخر، وكان لنا دور غير معلن بالتواصل مع الأجهزة المعنية لضمان سلامة الفريق والجماهير،

- أتقبل مشاعر وحزن الجماهير والهزيمة في رادس والجمعة الماضية من أكثر الأيام حزنا في حياتي.

- كنت أعتزم العودة إلى القاهرة برفثة الفريق لكن الأطباء نصحوني بضرورة الفحص الطبي الآن

- حزني الأكبر كان على هذه المشاعر التي انتابت الجماهير بعد الهزيمة

- نهاية باب القيد الإفريقي للموسم الجديد الخميس المقبل، لذا سأعود لمجلس الإدارة يوم الأربعاء لاتخاذ القرارات اللازمة

- اعتدنا على دراسة الأمور جيدا قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة هذه الأمور.