نشرة أخبار منتصف الليل.. "الخارجية": مصر تقدر جهود البحرين المتواصلة لتعزيز التضامن العربي

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ اجتماع "السيسي" مع وزيري البيئة والتنمية المحلية، وتوجيهات رئاسية باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة بالسكك الحديدية، وعدد آخر من الأخبار الهامة.





قالت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن الحديث على استخدام الهرمونات في تربية الدواجن غير صحيح، وصاحب هذه الشائعة أحد الصيادلة فى لقاء تلفزيونى.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل.





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم، لوضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر الكميات المطلوبة من السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة في الأسواق، حضره وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.





أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تقدر جهود البحرين المتواصلة لتعزيز التضامن العربي.





أعلن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني الأردنية إياد العمر، عن وجود موجة سيول كبيرة في شرق البلاد في منطقة القطرانة تتجه نحو "سد الموجب"، حسبما نقلت "روسيا اليوم".



