قرارات نارية من محمود الخطيب بعد سقوط الأهلي الإفريقي

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على أنه سيتم إعادة فريق الكرة بداية من شهر يناير المقبل.

وأضاف الخطيب في تصريحات لقناة الأهلي "سياسة الأهلي على مدار التاريخ عدم اتخاذ القرار بشكل سريع، ولا ندخل في مهاترات ونقوم بدراسة الأمور جيداً من أجل اتخاذ القرار السليم".

وتابع: "أقدر تماما حزن وغضب جماهير الأهلي، لكن هذا يجعلني مطمئن على النادي، وإن شاء الله الأهلي يستمر دائما رقم 1".

وأتم حديثه: "سيتم عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق، وسيتم إبرام صفقات قوية لدعم الفريق في يناير المقبل".