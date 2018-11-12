ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قرارات نارية من محمود الخطيب بعد سقوط الأهلي الإفريقي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
قرارات نارية من محمود الخطيب بعد سقوط الأهلي الإفريقي
محمود الخطيب
طباعة
علي نبوي
 

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على أنه سيتم إعادة فريق الكرة بداية من شهر يناير المقبل.

 

وأضاف الخطيب في تصريحات لقناة الأهلي "سياسة الأهلي على مدار التاريخ عدم اتخاذ القرار بشكل سريع، ولا ندخل في مهاترات ونقوم بدراسة الأمور جيداً من أجل اتخاذ القرار السليم".

 

وتابع: "أقدر تماما حزن وغضب جماهير الأهلي، لكن هذا يجعلني مطمئن على النادي، وإن شاء الله الأهلي يستمر دائما رقم 1".

 

وأتم حديثه: "سيتم عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق، وسيتم إبرام صفقات قوية لدعم الفريق في يناير المقبل".

 

المزيد عن: محمود الخطيب قرارات نارية رياضة السقوط الافريقي الاهلي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 12:10:02 AM