ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على مضيفه سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بالايدوس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد كل من كريم بنزيما في الدقيقة 23، وكابرال لاعب سيلتا فيجو هدف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57، وسيرجيو راموس في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، وجاء هدف المرينجي الرابع عبر لاعبه سيبايوس في الدقيقة 91، بينما أحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من هوجو مالو في الدقيقة 61، ومينديز في الدقيقة 94.

رفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 20 في المركز السادس، في حين تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.