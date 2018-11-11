ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:40 م
ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
ريال مدريد
طباعة
الفجر الرياضي
 

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على مضيفه سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بالايدوس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

 

سجل رباعية ريال مدريد كل من كريم بنزيما في الدقيقة 23، وكابرال لاعب سيلتا فيجو هدف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57، وسيرجيو راموس في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، وجاء هدف المرينجي الرابع عبر لاعبه سيبايوس في الدقيقة 91، بينما أحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من هوجو مالو في الدقيقة 61، ومينديز في الدقيقة 94.

 

رفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 20 في المركز السادس، في حين تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

المزيد عن: سيلتا فيجو ريال مدريد رياضىة الدوري الاسباني اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
1
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
0
x
17:00
0
إنبي
وادي دجلة
1
x
19:30
1
المصري البورسعيدي
الدوري الفرنسي
موناكو
0
x
22:00
4
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 12:10:00 AM