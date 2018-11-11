ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. سقوط صاروخ قرب مستوطنة "أشكول" المحاذية لغزة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:49 م
عاجل.. سقوط صاروخ قرب مستوطنة أشكول المحاذية لغزة
طباعة
رحاب منيعم
 
أعلن جيش الاحتلال، قبل قليل، سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، على مجمع مستوطنات "أشكول" المحاذي لقطاع غزة، جنوب فلسطين المحتلة عام 1948.

ونقلت القناة السابعة العبرية، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة "اشكول"، ولم يؤدي سقوطه إلى إصابات في صفوف المستوطنين.

وأضافت أن نظام القبة الحديدية المخصص لاعتراض الصواريخ اعترض عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

واستشهد مساء اليوم ستة مقاومين فلسطينيين خلال تصديهم لقوة إسرائيلية خاصة شرقي خان يونس وسط قصف إسرائيلي مكثف.

المزيد عن: هجوم اسرائيلي على غزة كتائب القسام غزة اشكول
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 12:20:00 AM