عاجل.. سقوط صاروخ قرب مستوطنة "أشكول" المحاذية لغزة

أعلن جيش الاحتلال، قبل قليل، سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، على مجمع مستوطنات "أشكول" المحاذي لقطاع غزة، جنوب فلسطين المحتلة عام 1948.



ونقلت القناة السابعة العبرية، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة "اشكول"، ولم يؤدي سقوطه إلى إصابات في صفوف المستوطنين.



وأضافت أن نظام القبة الحديدية المخصص لاعتراض الصواريخ اعترض عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة.



واستشهد مساء اليوم ستة مقاومين فلسطينيين خلال تصديهم لقوة إسرائيلية خاصة شرقي خان يونس وسط قصف إسرائيلي مكثف.



