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العراقية هيفاء حسوني تستعد لتقديم برنامج جديد على قناة خليجية (صور)

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:46 م
العراقية هيفاء حسوني تستعد لتقديم برنامج جديد على قناة خليجية (صور)
العراقية هيفاء حسوني
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الفجر الفني
 
تستعد الإعلامية العراقية هيفاء حسوني، لتقديم برنامج جديد على احدى القنوات الفضائية الخليجية، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأكدت حسوني، أنها تقوم حالياً بالتحضيرات الأولية لفكرة البرنامج التي ستناقش أهم قضايا المرأة في الوطن العربي، وستسلط الضوء على أبرز الشخصيات النسائية الناجحة في جميع المجالات، مشيرة إلى أنه من المقرر أن ينطلق البرنامج بداية العام الجديد، وستعلن كافة التفاصيل فور الانتهاء من التحضيرات النهائية، متمنية أن يحظى بإعجاب الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

جدير بالذكر أن هيفاء حسوني، اعلامية عراقية تخرجت من كلية إدارة الأعمال ودخلت مجال الإعلام منذ عام 2013، وكانت بداية مشوارها في قناة "لنا" والتي قدمت بها برنامج "هاش تاك 10" ومن بعدها انتقلت الى قناة الشرقية العراقية ببرنامج "صباح الشرقية" حيث تقيم حاليا في كردستان العراق / اربيل.
العراقية هيفاء حسوني تستعد لتقديم برنامج جديد على قناة خليجية (صور)
العراقية هيفاء حسوني تستعد لتقديم برنامج جديد على قناة خليجية (صور)
العراقية هيفاء حسوني تستعد لتقديم برنامج جديد على قناة خليجية (صور)
العراقية هيفاء حسوني تستعد لتقديم برنامج جديد على قناة خليجية (صور)
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