طارق شوقي: مجانية التعليم حق لكل مصري

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مجانية التعليم حق لكل مصري منصوص عليه في الدستور، ولا يوجد شائبة حول هذا الموضوع من قريب أو بعيد.



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن ماتحدث عنه هو إتاحة الفرص العادلة، وإتاحة التعليم بجودة عالية مثلما جاء في الدستور، لافتًا إلى ان الحديث عن اقتصادية التعليم لا يجب أن يثير الخوف والهلع.



وتابع، أن المجانية التى كتبت في الدستور والعدالة الاجتماعية لم تتحقق، فلا يصح الحديث عن مجانية التعليم في الوقت الذي يتكبد فيه أولياء الامور اموال طائلة للدروس الخصوصية، وفتح موضوع المجانية ليس لتطبيقه، وإنما لكون التعليم بالنسبة للاجيال الحالية هدف قومي.

