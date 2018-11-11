بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم – شاهد الان مباراة ريال مدريد مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت في الليجا









سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدف ريال مدريد فى الدقيقة 23 من زمن المباراة، بعد تلقيه تمريره رائعة من النجم الكرواتى لوكا مودريتش انفرد على أثرها بمرمى سيلتا فيجو ليضعها المهاجم الفرنسي على يسار حارس الفريق الخصم.





بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم – شاهد الان مباراة ريال مدريد مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت في الليجا





سيكون عشاق الكرة العالمية، على موعد مع مباراة جديدة لريال مدريد ضد سيلتا فيجو في العاشرة الا الربع مساءا اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني.





بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم – شاهد الان مباراة ريال مدريد مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت في الليجا





مقدمة عن اللقاء:

يدخل الميرنجي هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على فيكتوريا بلزن بخمساية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويحتل الملكي المركز الأول برصيد 9 نقاط، في المجموعة التي تضم كلًا من روما وسسكا موسكو، أما في الدوري فيقع الفريق في المركز السادس برصيد 17 نقطة بعد 11 جولة، حقق من خلالهم 5 انتصارات وتعادل في إثنتين، وتلقى 4 هزائم .





بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم – شاهد الان مباراة ريال مدريد مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت في الليجا





واستطاع سيلتا فيجو أن يضع نفسه في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وخسر مثلهم وتعادل في خمس، وسيسعى الفريق الإسباني لتحقيق الفوز في هذا اللقاء وخطف الثلاث نقاط ليتقدم في جدول الترتيب .





بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم – شاهد الان مباراة ريال مدريد مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت في الليجا





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتافيجو في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم – شاهد الان مباراة ريال مدريد مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت في الليجا





التشكيل المتوقع:

وسيبدأ فريق ريال مدريد مواجهة اليوم بتشكيل مكون من: كيلور نافاس- سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل.





بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم – شاهد الان مباراة ريال مدريد مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت في الليجا





وعلى الجانب الأخر سيدخل سيلتافيجو بتشكيل مكون من:سيرخيو ألفاريز- دافيد خونكا - هوجو مايو - جوستافو كابرال - فاكوندو رونكاليا- برايس مينديز - فران بلتران- سفيان بوفال - أوكاي يوكوسلو - إيمري مور- ياجو أسباس.









بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم – شاهد الان مباراة ريال مدريد مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت في الليجا







