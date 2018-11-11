ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

متحدث "البحيرة" عن الاعتداء على مراسلة برنامج "مساء dmc": تصرف غير مسئول (فيديو)

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:44 م
متحدث البحيرة عن الاعتداء على مراسلة برنامج مساء dmc: تصرف غير مسئول (فيديو)
برنامج مساء dmc
طباعة
كساب أحمد
 

علق جمال أبو الفضل، المتحدث الرسمي باسم محافظة البحيرة، على الاعتداء على مراسلة برنامج "مساء dmc" قائلًا: "المكتب الإعلامي للمحافظة تابع ما حدث، وتدخل المحافظ بإجراء اتصال هاتفي بمراسلة البرنامج للاطمئنان عليها كأب قبل أن يكون محافظ، وما حدث تصرف غير مسئول".

وتابع المتحدث الرسمي باسم محافظة البحيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن مراسلة البرنامج تقوم بالتنسيق مع المحافظة عند إعداد تقرير بالمحافظة في كل مرة، لكنها لم تتواصل مع المحافظة آخر مرة، وهذا ليس مبررًا لما حدث لها من اعتداء.

ولفت إلى أن المحافظ قام بتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس مجلس أمناء المحافظة بمعرفة وزارة التربية والتعليم، وستصل العقوبات لاستبعاد رئيس المجلس وحله تمامًا.


المزيد عن: مصر فضائية برنامج مساء dmc البحيرة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 12:20:02 AM