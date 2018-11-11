متحدث "البحيرة" عن الاعتداء على مراسلة برنامج "مساء dmc": تصرف غير مسئول (فيديو)



علق جمال أبو الفضل، المتحدث الرسمي باسم محافظة البحيرة، على الاعتداء على مراسلة برنامج "مساء dmc" قائلًا: "المكتب الإعلامي للمحافظة تابع ما حدث، وتدخل المحافظ بإجراء اتصال هاتفي بمراسلة البرنامج للاطمئنان عليها كأب قبل أن يكون محافظ، وما حدث تصرف غير مسئول".



وتابع المتحدث الرسمي باسم محافظة البحيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن مراسلة البرنامج تقوم بالتنسيق مع المحافظة عند إعداد تقرير بالمحافظة في كل مرة، لكنها لم تتواصل مع المحافظة آخر مرة، وهذا ليس مبررًا لما حدث لها من اعتداء.



ولفت إلى أن المحافظ قام بتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس مجلس أمناء المحافظة بمعرفة وزارة التربية والتعليم، وستصل العقوبات لاستبعاد رئيس المجلس وحله تمامًا.





