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قيادات الحوثي تهرب من الحديدة بعد تقدم قوات المقاومة (فيديو)

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:37 م
قيادات الحوثي تهرب من الحديدة بعد تقدم قوات المقاومة (فيديو)
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الفجر
 

نشر موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف فيديو بعنوان "قيادات الحوثي تهرب من الحديدة"، وتناول الفيديو فرار قيادات الصف الإداري والعسكري للمليشيات الحوثية، وذلك بعد تقدم قوات المقاومة المشتركة وباتت على بعد 3 كيلومترات من الحديدة.

 

ورصد الفيديو مغادرة 8 من القيادات البارزة للمليشيات الانقلابية من المنفذ الشمالي نحو محافظة حجة.

 

وأكد فيديو "مداد نيوز"، أن أبرز الهاربين عبد الرحمن الجماعي، وهو يشغل رئاسة ما يدعى بـ"اللجنة الثورية" بالحديدة، بالإضافة إلى المشرف العام "ابو إدريس"، ونائبه احمد البشري.

 

كما هرب المشرف الاقتصادي عبد الجبار أحمد محمد، وجبران الرازحي مسئول ما يسمى بـ "المجهود الحربي".

 

واقتربت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم من التحالف العربي، من اخر خطوط امداد المليشيات بعد تقدمها نحو خط التسعين والسيطرة على مستشفى 22 مايو الذي حولته المليشيات لثكنة عسكرية.


المزيد عن: هروب قيادات الحوثي اليمن الحوثيين الحديدة
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