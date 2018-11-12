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فيديو متداول لسفير قطر يدفع أموالاً لقيادات حماس.. شاهد رد فعل عمرو أديب

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:02 ص
فيديو متداول لسفير قطر يدفع أموالاً لقيادات حماس.. شاهد رد فعل عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو متداول لسفير قطر بفلسطين يطالب قادة حماس بالتهدئة بعد دفع الأموال لقيادة الحركة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم عرض صور لحقائب من الأموال دفعها السفير القطري لحركة حماس، معقبا: "الشنط موجودة.. أنا مش ضد شنط الفلوس، لكن أدام الناس كده".
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