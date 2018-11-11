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"مداد نيوز" يكشف "سر" الأموال القطرية المسمومة في قطاع غزة (فيديو)

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:27 م
مداد نيوز يكشف سر الأموال القطرية المسمومة في قطاع غزة (فيديو)
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الفجر
 

 

نشر موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف فيديو بعنوان "أموال قطر المسمومة"، حيث أكد التقرير أن الأموال التي يدفعها نظام الحمدين لحركة حماس في قطاع غزة هدفها الرئيسي هو فصل القطاع عن فلسطين.

 

ويستغل تنظيم الحمدين أمواله في صناعة شخصيات يضمن من خلالهم أن يحقق أهدافه التآمرية في المنطقة العربية، حيث يقود بتصعيد تلك الشخصيات ودعمها كي تكون ذراع لها في البلدان التي تسعى الدوحة لاختراقها.

 

وأيضا أموال قطر يستغلها تنظيم الحمدين، لتنفيذ أجندات خاصة تتمثل في توظيف شخصيات معينة وتنصيبها في مناصب تضمن من خلالها أن تحقق أهدافها الخبيثة في نشر الفوضى في المنطقة العربية.


المزيد عن: مداد نيوز قطر غزة حماس الأموال القطرية المسمومة
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