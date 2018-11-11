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صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:23 م
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية ما تخفش مني بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي
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سعد نبيل - تصوير ولاء غنيم
 

استقبل المسرح الكبير منذ قليل المطرب التونسي صابر الرباعي، ليحيى حفله الغنائي ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى والغناء والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة شاديه حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.

 

واعتلى "الرباعي"، خشبه المسرح وسط استقبال حافل من الجمهور، ليقدم اولى أغنيه، والتي تحمل اسم "ما تخفش مني"، والتي تفاعل معها الجمهور.

 

 

واستكمل المطرب التونسي، الحفل بغناء بقاة من ألمع أغنيه المتميزة، وهي "يا أغلى، وبلغ اعتذاري، وكلمة، وعز الحبايب"،

 

 

يذكر أن هذه الدورة تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية، ومهداة لروح الفنان الراحل ميشيل المصري، وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، وتتضمن 43 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، ويشارك فيها 73 نجمًا وعازفًا من 8 دول عربية.

صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
صابر الرباعي يلهب حماس جمهوره بأغنية "ما تخفش مني" بمهرجان الموسيقى العربي (صور)
طباعة
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