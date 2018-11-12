برلمانية لـ المواطنة المعتدى عليها بالكويت: "إحنا معاكي.. وحقك هيرجع"
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:14 صأمنية فوزي
علقت نانسي نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على واقعة الاعتداء على المواطنة فاطمة عزيز بالكويت، قائلة: "نتابع مع وزارتي الخارجية والهجرة تحركاتهم في هذه الواقعة".
وأضافت "نصير"، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن مجلس النواب يتابع التحقيقات في الكويت.
ووجهت رسالة إلى المواطنة المصرية، قائلة: "إحنا معاكي وحقك هيرجع"، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع متواجدة في كل دول العالم، مناشدة المصريين بالخارج باللجوء لهم فور حدوث مثل هذه الوقائع.
وأضافت "نصير"، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن مجلس النواب يتابع التحقيقات في الكويت.
ووجهت رسالة إلى المواطنة المصرية، قائلة: "إحنا معاكي وحقك هيرجع"، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع متواجدة في كل دول العالم، مناشدة المصريين بالخارج باللجوء لهم فور حدوث مثل هذه الوقائع.
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