برلمانية لـ المواطنة المعتدى عليها بالكويت: "إحنا معاكي.. وحقك هيرجع"

علقت نانسي نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على واقعة الاعتداء على المواطنة فاطمة عزيز بالكويت، قائلة: "نتابع مع وزارتي الخارجية والهجرة تحركاتهم في هذه الواقعة".



وأضافت "نصير"، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن مجلس النواب يتابع التحقيقات في الكويت.



ووجهت رسالة إلى المواطنة المصرية، قائلة: "إحنا معاكي وحقك هيرجع"، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع متواجدة في كل دول العالم، مناشدة المصريين بالخارج باللجوء لهم فور حدوث مثل هذه الوقائع.

