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برلمانية لـ المواطنة المعتدى عليها بالكويت: "إحنا معاكي.. وحقك هيرجع"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:14 ص
برلمانية لـ المواطنة المعتدى عليها بالكويت: إحنا معاكي.. وحقك هيرجع
فاطمة عزيز
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أمنية فوزي
 
علقت نانسي نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على واقعة الاعتداء على المواطنة فاطمة عزيز بالكويت، قائلة: "نتابع مع وزارتي الخارجية والهجرة تحركاتهم في هذه الواقعة".

وأضافت "نصير"، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن مجلس النواب يتابع التحقيقات في الكويت.

ووجهت رسالة إلى المواطنة المصرية، قائلة: "إحنا معاكي وحقك هيرجع"، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع متواجدة في كل دول العالم، مناشدة المصريين بالخارج باللجوء لهم فور حدوث مثل هذه الوقائع.
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