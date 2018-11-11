المواطنة المعتدي عليها بالكويت تبكي على الهواء: "لحظة دهسي بالجزم مميتة بالنسبالي"

أكدت فاطمة عزيز، المواطنة المعتدي عليها بالكويت من 5 سيدات، أن الواقعة فردية وتحدث في أي بلد في العالم، وأنه لا يوجد دخل للعلاقات بين البلدين في هذه الواقعة، متابعة: "الكويت فوق رأسي".





وأوضحت "عزيز"، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن المشاجرة حدثت في ثواني معدودة بعد دهس أحد الفتيات ابن صديقتها بالدراجة، وأن الـ5 فيتيات اعتدوا عليها وهي لم تتمكن من الدفاع عن نفسها.



