بعد إعفائه بسبب واقعة "بائعة الخضار".. محافظ دمياط تستقبل رئيس مدينة رأس البر الجديد

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تكليف عماد حمدي حافظ عبدالله بالإشراف على وظيفة رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.





واستقبلت المحافظ رئيس الوحدة المحلية الجديد، مساء اليوم، لتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد، و يأتي ذلك على خلفية واقعة سيدة بائعة الخضار التي أثارت الرأي العام.





وكانت حالة من الجدل انتابت أهالي محافظة دمياط بعد قيام موظفو مجلس المدينة بالوحدة المحلية برأس البر بإهانة بائعة متجولة تبيع الخضروات والفاكهة بأحد شوارع المدينة، حيث قام الموظفين بالاعتداء عليها وعلى ما بحوزتها من بضاعة على الأرض وظلت السيدة تبكي ولجوارها أطفالها الصغار فيما حاول عدد من الأهالي مواساتها والتخفيف من معاناتها.





وطالب الأهالي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمعاقبة رئيس الوحدة المحلية ومعاونيه والتحقيق فيما حدث ومساندة السيدة المكلوبة.





وقررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إحالة المسؤولين عن واقعة إيذاء إحدى بائعات الخضار بسوق 63 العمومي بمدينة رأس البر، للتحقيق، فيما حيث أكدت المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في هذا الشأن.