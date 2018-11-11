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عمرو الليثى يوجه تعظيم سلام لمدير مدرسة على الهواء (فيديو)

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:45 م
عمرو الليثى يوجه تعظيم سلام لمدير مدرسة على الهواء (فيديو)
عمرو الليثي
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الفجر الفني
 

قال الإعلامي د. عمرو الليثى  فى مقدمة حلقة الأحد من برنامج واحد من الناس على شاشة النهار إن البرنامج  مستمر فى التواصل مع جميع المشاهدين والمتابعين مع البرنامج عبر السوشيال ميديا، ونحن حريصين على تلقى جميع الشكاوى والمقترحات وحل جميع المشاكل وتقديم كافة الخدمات 

 

وأضاف الليثى أننا سنقوم بالإعلان عن الفائزين بالعمرات قريباً مؤكدا على ضرورة التواصل مع البرنامج والذى يحاول بالكلمة الطيبة ان ينشر المحبة والمساعدة لكل الناس

 

ووجه الليثى تحية شكر وتقدير وتظيم سلام الى مدير مدرسة بإدارة سمنود التعليمية اللي نضف البلاعات بنفسه حفاظا علي صحة الطلاب ، وبمساعدة عدد من المدرسين قبل بداية الدراسة ، ورفض ان يشارك الطلاب فى هذا الامر خوفاً على صحتهم

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