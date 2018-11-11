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الجيش اليمني يتقدم في محافظة صعدة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:39 م
الجيش اليمني يتقدم في محافظة صعدة
الجيش اليمني
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وكالات
 

أحرز الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً جديداً في مديريتي، باقم وكتاف، في محافظة صعده.

 

ونقل موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت"، عن مصدر عسكري يمني القول، إن "وحدات من الجيش اليمني، فرضت سيطرتها على جبال الهده الاستراتيجي، وعدد من التباب المجاورة له في مديرية باقم".

 

وقال قائد لواء العاصفة العميد، خالد معروف: " إن قوات من اللواء تمكنت من اقتحام الجبل من 3 محاور حيث تمت محاصرة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران التي لاذت عقب ذلك بالفرار".

 

وأسفرت المعارك التي يشارك فيها طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن سقوط قتلى وجرحى، من عناصر الميليشيا الحوثية، واغتنام أسلحة من بينها رشاشا من عيار 12 عدد 7.

 

وفي مديرية كتاف أحكمت قوات من الجيش اليمني، سيطرتها على سلاسل جبلية عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

 

وذكرت المصادر أن السلاسل الجبلية المحررة مطلة على جبال العاشة ووداي الغول باتجاه مركز مديرية كتاف البقع شمال صعده.

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