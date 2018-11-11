رضوى عطا تبدأ أولى حلقات برنامجها على "الثانية المصرية"

بدأت الاعلامية رضوى عطا، أولى حلقات برنامجها الجديد "حدث في مصر" على فضائية "الثانية المصرية"، بالحديث عن حملة 100 مليون صحة، والندوة التثقيفية لتوعية أهالي حي البساتين، في إطار حملة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي، وعلاج الأمراض غير السارية.



وقال الدكتور محمود ضياء، رئيس حي البساتين، خلال حواره مع الإعلامية رضوى عطا والمذاع بالبرنامج، اليوم الأحد، إن الندوة تهدف لتوعية أهالي البساتين وحثهم على المشاركة، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف 312 ألف و800 مواطن من أهالى البساتين لإجراء المسح الطبي الشامل لهم للكشف عن فيروس سي، والأمراض غير السارية مثل السكر والضغط والسمنة.



ونوه، إلى أن هناك نحو 500 ألف مواطن بالبساتين والحملة تستهدف الفئة العمرة من 18 عام فما فوق، دون حد أقصى للسن، موضحًا أن هناك مراكز صحية، ومكاتب الصحة، والمستشفيات، والمصالح الحكومية بالكامل، ومراكز الشباب، وبعض المدارس، والنوادي للكشف على المواطنين بها للتسهيل عليهم، مشددًا على أن الحقن تستخدم لأخذ عينه لمريض واضح، وما يتردد حول استخدامها مرتين شائعات مغرضة.

