ماشين: استدركنا التأخر في النتيجة.. واللاعبين قدموا أداءًا رائعًا

اوضح بابلو ماتشين، المدير الفني لفريق إسبيلية الإسباني، إلى أن فريقه عرف كيف يستدرك من الضربة الموجعة بتقدم إسبانيول في النتيجة، مشيرًا لأن مثل هذه المباريات هي التي تخلق الشغف ويعتقد أن الفريق قام بكل ما لديه من أجل تحقيق الفوز.





وقال ماشين خلال المؤتمر الصحفي عقب التغلب على إسبانيول: "اريد الإشادة بما قام به الطاقم الطبي بما فيهم الاطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي لأنه بفضل مجهودهم تمكن من المشاركة في الشوط الثاني كل من وسام وجونالونس وهذا ما يجعل المجموعة تكون أقوى".



