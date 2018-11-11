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ماشين: استدركنا التأخر في النتيجة.. واللاعبين قدموا أداءًا رائعًا

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:30 م
ماشين: استدركنا التأخر في النتيجة.. واللاعبين قدموا أداءًا رائعًا
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عمر عبدالعزيز
 
اوضح بابلو ماتشين، المدير الفني لفريق إسبيلية الإسباني، إلى أن فريقه عرف كيف يستدرك من الضربة الموجعة بتقدم إسبانيول في النتيجة، مشيرًا لأن مثل هذه المباريات هي التي تخلق الشغف ويعتقد أن الفريق قام بكل ما لديه من أجل تحقيق الفوز.   

وقال ماشين خلال المؤتمر الصحفي عقب التغلب على إسبانيول: "اريد الإشادة بما قام به الطاقم الطبي بما فيهم الاطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي لأنه بفضل مجهودهم تمكن من المشاركة في الشوط الثاني كل من وسام وجونالونس وهذا ما يجعل المجموعة تكون أقوى".   

وأضاف: "لا أريد الحديث عن لاعبين أساسيين ولاعبين بدلاء، انا اريد الحديث عن المجموعة ككل. إننا نقوم بالكثير من الأشياء الجيدة ولكن بعيدا عن النشوة، علينا ان نكون تحليليين. علينا بمتابعة العمل".
المزيد عن: مباراة اشبيلية وفياريال بابلو ماشين الليجا الدوري الإسباني
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