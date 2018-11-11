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فحص كاميرات المراقبة بمكان العثور على جثة سايس بالجيزة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:57 م
فحص كاميرات المراقبة بمكان العثور على جثة سايس بالجيزة
جثة - ارشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الخاصة بمكان العثور على جثة سايس مصاب بطعنة أسفل كوبري فيصل، وجار ضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أسفل كوبري فيصل بدائرة القسم.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لسايس سيارات، ومصاب بطعنة بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

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