طلعت عبدالقوي: عقوبة السجن بقانون الجمعيات الأهلية ليست في محلها

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الدستور الحالي سمح لأعضاء مجلس النواب التقدم بمقترح لتعديل القوانين الحالية.



وأضاف في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، الأحد، أن الجمعيات الأهلية تعمل الآن وفقًا لقانون 2002 لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، ويجب أن يكون هناك حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا لمعرفة مطالب المجتمع في التعديلات.



وذكر أن عقوبات السجن في القانون الجمعيات الأهلية ليست في محلها، ويجب أن نكتفي بالغرامات فقط، والقانون جعلنا نقلق على العمل الأهلي بسبب التشدد في العقوبات، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الماضي كان يحظر على المنظمات ممارسة العمل النقابي أو الحزبي.

