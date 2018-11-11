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"التموين"عدد الأشخاص المستبعدون من منظومة الدعم (فيديو)

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:22 م
التموينعدد الأشخاص المستبعدون من منظومة الدعم (فيديو)
الدكتور إبراهيم العشماوي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، إن بعض المواطنين الذين يمتلكون سيارات فارهة، وأولادهم في مدارس أجنبية لديهم بطاقات تموين، لافتة إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات متكاملة عن المواطنين، ومن خلالها سيتم تحديد من يستحق الدعم المرحلة المقبلة.

وتابع مساعد وزير التموين، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن هناك ما يقرب من 19 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 80 مليون مواطن في الحصول على الخبز المدعوم، و65 مليون في الحصول على السلع.

وتوقع خروج ما يقرب من 4إلى 6 مليون مواطن من بطاقة التموين، في مقابل إضافة المواليد الجدد للاستفادة من الدعم .
المزيد عن: وزارة التموين تنقية بطاقات التموين الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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