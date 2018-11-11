بعد سلسلة النتائج الرائعة.. الفرج يؤكد: لن نسمع كلمة "هارد لك" مرة أخرى

أثنى سلمان الفرج، لاعب فريق الهلال السعودي على أداء الأزرق أمام الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بانتصار فريقه 3-0 بالجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع.





وقال الفرج: "قدمنا مباراة رائعة والوحدة فريق صعب وتمكنا بتكتيك المدرب خيسوس وتنفيذ خططه على أرض الملعب في التغلب عليه".





وأضاف :"نريد أن نستمر في إسعاد الجماهيرالهلالية ونوسع الفارق أكثر من جولة لأخرى".





واختتم نجم الهلال تصريحه قائلاً :" بإذن الله هذا الموسم لن نسمع كلمة هاردلك ".