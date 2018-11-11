باحث في شؤون الحركات الإسلامية يكشف خطة "الإخوان" الجديدة

علق ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، على إعلان الجريدة الرسمية لـ"الجماعة الإسلامية" جماعة إرهابية، قائلًا إن كل الذين أدرجوا على قوائم الإرهاب كانوا على ذمة قضايا وصدر ضدهم أحكام.



وأضاف "فرغلي"، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن الجماعة الإسلامية لديها مشكلة ذاتية وهي القيادة التي سيطرت عليها والتي أودت بالجماعة إلى هذا القرار وإلى الهلكة.



وأوضح أن هذه التيارات تحاول حل الأزمة طوال الوقت حتى إذا تخلوا عن الأيديولوجية الخاصة بهم، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان لديها خطة جديدة وهي تحويل جماعة الإخوان إلى تيار عام؛ وهو عدم إظهار التنظيم في مقابل أن يتحولوا إلى تيار عام في الدولة.

