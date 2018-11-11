أبرز الصفقات المُحتملة والمُرشحين للرحيل عن الأهلي في "ميركاتو الشتاء"

خسارة الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي أشعلت ثورة التغيير داخل القلعة الحمراء، وأصبح من المحتمل رحيل بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وضم صفقات قوية جديدة لتدعيم صفوف الفريق للعودة مرة أخري للمنافسة علي جميع البطولات المحلية والقارية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي وأبرز الصفقات الجديدة المتوقع إنضمامها للقلعة الحمراء خلال ميركاتو الشتاء:-

- أولًا .. المرشحون للرحيل:

1- باسم علي:

أصبح الظهير الأيمن للأهلي باسم على أبرز المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما خرج اللاعب من حسابات الفريق تمامًا منذ فترة طويلة، بالإضافة لإصاباته المتكررة.

2- صبري رحيل:

صبري رحيل أصبح هو الآخر من المرشحين للخروج من جنة الأهلي في ميركاتو الشتاء وذلك بسبب تراجع مستوي اللاعب، ورغبة الجهاز الفني لضم ظهير أيسر سوبر لتدعيم الجبهة اليسري للفريق الأحمر في الفترة القادمة.

3- مروان محسن:

أصبح مروان محسن على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما نفذت كافة الفرص التي حصل عليها اللاعب لإثبات أحقيته بإرتداء قميص الأحمر، حتي انه سجل 5 أهداف فقط منذ إنضمامه للفريق وهذا رقم لا يتناسب مع مهاجم الأهلي.

4- ميدو جابر:

ميدو جابر لاعب الأهلي أصبح خارج حسابات الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بشكل كبير، بعدما فشل اللاعب في استغلال الفرص التي حصل عليها لاثبات نفسه مع الأهلي، وبات واحد من المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء قريبًا.

5- مؤمن زكريا:

أزمة مؤمن زكريا مع إدارة الأهلي ورفعه راية العصيان والتمرد بشأن تجديد تعاقده مع الفريق، تُعجل برحيله عن القلعة الحمراء، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

6- أحمد علاء:

تعاقد معه الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة مع الأحمر بشكل أساسي وذلك قد يجعله ضمن المرشحين للرحيل عن الفريق في الميركاتو الشتوي للبحث عن فرصة جديدة للمشاركة بالمباريات.

7- أحمد حمودي:

يشارك "حمودي" مع الأهلي بشكل غير منتظم ولم يستطيع اللاعب تقديم أوراق اعتماده حتي الآن، ويري الكثيرون أنه أصبح من العناصر غير المفيدة للفريق الأحمر، وذلك يجعله مرشحًا للرحيل عن القلعة الحمراء.

8 - أحمد ياسر ريان:

خرج أحمد ياسر ريان بشكل كبير من حسابات الجهاز الفني للأهلي في الفترة الحالية، في ظل اعتماد الفرنسي كارتيرون على الثلاثي وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن في قيادة هجوم الفريق، وأصبح خروج اللاعب على سبيل الاعارة لأحد الأندية أمر وارد بشدة في الفترة المقبلة.

- ثانيًا .. الصفقات المُحتملة:

1- حسين الشحات:

يأتي حسين الشحات لاعب العين الاماراتي على رأس الصفقات المنتظرة للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب بالدوري الاماراتي، وتمسك إدارة العين باللاعب ستكون العقبة الوحيدة أمام إدارة الأهلي لحسم الصفقة.

2- محمود متولي:

ثاني أبرز المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات القادمة هو اللاعب محمود متولي مدافع الاسماعيلي، خاصة وأنه يمتلك إمكانيات بدنية وفنية عالية، وارتبط اسمه بالانتقال للأهلي أكثر من مرة ولكن مغالاة إدارة الدراويش في مطالبها المالية للاستغناء عن خدماته كانت تعرقل الصفقة.

3- فرانك كوم:

دخل فرانك كوم لاعب وسط الترجي التونسي ضمن اللاعبين المرشحين لإرتداء قميص الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد تألق اللاعب رفقة الفريق التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وخاصة في نهائي البطولة.

4- رمضان صبحي:

رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق والمحترف ضمن صفوف فريق هيدرسفيلد الانجليزي بات مرشحًا للعودة للقلعة الحمراء خلال ميركاتو الشتاء نظرًا لحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة، فضلًا عن أن اللاعب لا يشارك مع فريقه الانجليزي بشكل منتظم في الفترة الحالية.

5- محمد محمود:

تضم قائمة الصفقات المحتملة للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، اللاعب محمد محمود لاعب وادي دجلة، والذي ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي خلال الفترة الماضية، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة الفريق الدجلاوي. حتي أن بعض التقارير أكدت حصول ادارة القلعة الحمراء على توقيعه في وقت سابق.

6- حمدي فتحي:

لاعب وسط إنبي حمدي فتحي واحد من أبرز المرشحين لارتداء قميص الاهلي في يناير خاصة وأن إدارة القلعة الحمراء وضعت اللاعب ضمن الصفقات التي تسعي لحسمها خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد تألق اللاعب رفقة الفريق البترولي.

7- تريزيجيه:

محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي من اللاعبين المرشحين للإنضمام للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، حيث رصدت ادارة النادي مبلغ مالي كبير لإقناع إدارة ناديه بالتخلي عن خدماته خلال يناير المقبل

8- طاهر محمد طاهر:

لاعب المقاولون العرب طاهر محمد طاهر ضمن اهداف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ويرغب الجهاز الفني للأهلي في الحصول على خدمات اللاعب بعد تألقه مع ذئاب الجبل في الدوري الممتاز.