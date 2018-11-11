"التموين": بعد إنتهاء مرحلة تنقية البطاقات سنبدأ تحديد مستحقي الدعم (فيديو)



قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، إن الوزارة انتهت من تنقية بطاقات التموين من الأسماء المكررة والمتوفيين، وخلال المرحلة المقبلة ستبدأ في مرحلة تصفية البطاقات لتحديد من يستحق الدعم.



وتابع مساعد وزير التموين، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن هناك ضوابط لتحديد من يستحق الدعم من خلال فاتورة الكهرباء على سبيل المثال لتحديد حجم إنفاق المواطن، ومن ثم تحديد استحقاقه للتموين من عدمه.

