ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الإمارات تواصل تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للأسر اليمنية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:09 م
الإمارات تواصل تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للأسر اليمنية
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
طباعة
وكالات
 

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 11 طنا من المواد الغذائية والسلع الأساسية على البدو الرحل، في منطقتي "آل باقتيبه" في مديرية مرخة السفلى و"ثوبة" في مدينة العرم التابعة لمديرية حبان في محافظة شبوة، استفاد منها أكثر من 2000 يمني.

 

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعداتها الإغاثية والإنسانية للأسر اليمنية في محافظة شبوة، خاصة في المناطق النائية والأشد احتياجا للتخفيف من معاناة الأهالي جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها نتيجة الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي الإيرانية.

 

وبلغ عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها على الأهالي في شبوة منذ بداية "عام زايد 2018" نحو 43 ألفا و622 سلة، استفاد منها أكثر من 265 ألفا و639 يمنيا.

 

من ناحية أخرى، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ سلسلة من الأعمال الإنسانية والتنموية والخدمية في اليمن التي تسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للشعب اليمني، لمكافحة الأوبئة والأمراض مثل: حمى الضنك والملاريا ومنع انتشارها.

 

ودشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة نظافة عامة في مديرية المعافر في محافظة تعز اليمنية بمشاركة شعبية واسعة من المواطنين اليمنيين، تم خلالها رفع ونقل أطنان المخلفات المكدسة من شوارع منطقة النشمة غرب المديرية، رافقتها حملة توعية صحية مجتمعية، تضمنت توزيع المطويات التي تحث على النظافة وتؤكد أهميتها في الحفاظ على بيئة آمنة والحد من انتشار الأوبئة.

 

وقال محمد الصنوي، وكيل محافظة تعز، إن تدشين حملة النظافة العامة يسهم بشكل كبير في إبراز المظاهر الجمالية لمحافظة تعز ومديرياتها، كون النظافة العامة للشوارع والمدن ركيزة أساسية لمكافحة الأوبئة والأمراض التي عادة ما تنتشر بسبب مخلفات القمامة المكدسة لفترات طويلة في الأحياء والشوارع.

 

من جانبه قال العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع -خلال مشاركته في حملة النظافة المجتمعية- إن تبني الهلال الأحمر الإماراتي حملات النظافة خطوة نوعية، تشكل نقلة لهذا القطاع الخدمي، خصوصا أن معظم القطاعات الحكومية في المحافظة، من بينها النظافة، شهدت صعوبات عدة خلال الفترة الماضية لقلة الموارد المالية.

المزيد عن: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات انسانية الحوثيين الامارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
3
x
17:20
0
الوحدة
الإتفاق
1
x
19:15
2
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
1
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
0
x
17:00
0
إنبي
وادي دجلة
1
x
19:30
1
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
2
x
21:00
2
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
2
x
14:00
0
فولهام
تشيلسي
0
x
16:15
0
إيفرتون
آرسنال
1
x
18:30
1
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
3
x
18:30
1
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
3
x
17:15
4
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
0
x
21:45
1
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
4
x
13:30
1
انتر ميلان
روما
3
x
16:00
0
سامبدوريا
ميلان
0
x
21:30
1
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
0
x
22:00
3
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 10:50:01 PM