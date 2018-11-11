هاني عبدالرحيم يفتح ملف منطقة "الألف مصنع".. ويوجه سؤالاً ناريًا للحكومة



وأشار "عبدالرحيم"، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن البرنامج تلقى شكاوى من العاملين بمنطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، موضحًا أنه تم تسريح عدد من العمالة، معقبا: "في ناس اتقطع رزقها وأعدوا فالبيت".



ولفت إلى أنه سيبحث في تلك القضية، معقبا: "هنسأل المسئولين ماذا يحدث في منطقة الألف مصنع".



قال الإعلامي هاني عبدالرحيم، إن الدولة المصرية بكل قيادتها بدءًا من رئيس الجمهورية مهتمة بدفع عجلة الاستثمار.