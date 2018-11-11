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هاني عبدالرحيم يفتح ملف منطقة "الألف مصنع".. ويوجه سؤالاً ناريًا للحكومة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:10 م
هاني عبدالرحيم يفتح ملف منطقة الألف مصنع.. ويوجه سؤالاً ناريًا للحكومة
الإعلامي هاني عبدالرحيم
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي هاني عبدالرحيم، إن الدولة المصرية بكل قيادتها بدءًا من رئيس الجمهورية مهتمة بدفع عجلة الاستثمار.

وأشار "عبدالرحيم"، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن البرنامج تلقى شكاوى من العاملين بمنطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، موضحًا أنه تم تسريح عدد من العمالة، معقبا: "في ناس اتقطع رزقها وأعدوا فالبيت".

ولفت إلى أنه سيبحث في تلك القضية، معقبا: "هنسأل المسئولين ماذا يحدث في منطقة الألف مصنع".
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