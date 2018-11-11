نوال الكويتية تتألق بأغنيها المتميزة في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

أحيت الفنانة نوال الكويتية حفلها المنظمة، على خشبه المسرح الكبير بدار الأوبرا ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تحمل الدورة اسم الفنانة الراحلة شاديه، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطربة من جميع أنحاء الوطن العربي.

واعتلت المطربة خشبه المسرح على أنغام أغنية "يا مصبر الموعود"، والتي تتفاعل معها عدد كبير من الجمهور بالتصفيق الحاد الذي ملأ أرجاء المسرح.

استكملت المطربة الحفل بغناء باقة من أجمل أغانيها منها اكو مثلك، مابي أكون الصح، حاله حنان، بيحسدوني عليه".