ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات إغاثية على ذوي الاحتياجات الخاصة بالمكلا

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:06 م
الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات إغاثية على ذوي الاحتياجات الخاصة بالمكلا
الهلال الأحمر الإماراتي
طباعة
وكالات
 

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأحد، مساعدات اغاثية على ذوي الاحتياجات الخاصة من شريحة المكفوفين التابعين لجمعية الضياء للمكفوفين بالمكلا، الذين يعانون ظروفاً إنسانية صعبة.

 

 

تأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الخيرية التي تبذلها الإمارات للتخفيف عن الأهالي من وطأة الأزمة بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد.

 

 

وفي هذا الصدد وزع فريق الهيئة اليوم عدد ( 204 ) طردا غذائي مستهدفا ( 1020 ) فردا من ذوي الاحتياجات الخاصة بحضرموت، وذلك من اجل تخفيف المعاناة عنهم وذويهم بسبب تفاقم الاوضاع المعيشية بالبلاد وانهيار الوضع الاقتصادي.

 

 

ومن جانبهم عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، وقيادتها وشعبها، على المعونات القيمة التي تقدم في مختلف المجالات، وأكدوا أنها جاءت في وقتها المناسب، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل لدى عدد كبير من الأسر.

 

 

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام زايد 2018 " بلغت 24 ألفا و 350 سلة استهدفت 121 ألفا و 750 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

المزيد عن: مساعدات انسانية مساعدات اليمن الهلال الأحمر الإماراتي المكفوفين الامارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
3
x
17:20
0
الوحدة
الإتفاق
1
x
19:15
2
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
1
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
0
x
17:00
0
إنبي
وادي دجلة
1
x
19:30
1
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
2
x
21:00
2
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
2
x
14:00
0
فولهام
تشيلسي
0
x
16:15
0
إيفرتون
آرسنال
1
x
18:30
1
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
3
x
18:30
1
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
3
x
17:15
4
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
0
x
21:45
1
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
4
x
13:30
1
انتر ميلان
روما
3
x
16:00
0
سامبدوريا
ميلان
0
x
21:30
1
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
0
x
22:00
3
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 10:50:01 PM