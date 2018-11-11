ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

برلماني: عقوبات الجمعيات الأهلية يجب أن تكون متناسقة مع الأفعال

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:04 م
برلماني: عقوبات الجمعيات الأهلية يجب أن تكون متناسقة مع الأفعال
البرلمان - ارشيفية
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الجمعيات الأهلية يحسن من صورة مصر أمام العالم بخصوص منظمات المجتمع المدني، مضيفًا أن البرلمان بقانونه للجمعيات الأهلية كان يريد تهيئة مناخ وطني لممارسة العمل الحقوقي.

وأضاف في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، الأحد، أن عقوبات الجمعيات الأهلية يجب أن تكون متناسقة مع الأفعال، والعقوبات المالية هي التي تتجه لها التشريعات الحديثة في كل العالم.

وأكد أنه كان هناك تخوف دائم من شبح التمويل الأجنبي، وقانون الجمعيات أنهى هذه الأزمة، والقانون به عبارات مطاطة فيما يخص الأمن القومي، والأمر سيسبب أزمة للجهة الإدارية.
المزيد عن: مصر جمعيات أهلية توك شو البرلمان اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
3
x
17:20
0
الوحدة
الإتفاق
1
x
19:15
2
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
1
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
0
x
17:00
0
إنبي
وادي دجلة
1
x
19:30
1
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
2
x
21:00
2
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
2
x
14:00
0
فولهام
تشيلسي
0
x
16:15
0
إيفرتون
آرسنال
1
x
18:30
1
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
3
x
18:30
1
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
3
x
17:15
4
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
0
x
21:45
1
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
4
x
13:30
1
انتر ميلان
روما
3
x
16:00
0
سامبدوريا
ميلان
0
x
21:30
1
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
0
x
22:00
3
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 10:50:01 PM