برلماني: عقوبات الجمعيات الأهلية يجب أن تكون متناسقة مع الأفعال

قال خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الجمعيات الأهلية يحسن من صورة مصر أمام العالم بخصوص منظمات المجتمع المدني، مضيفًا أن البرلمان بقانونه للجمعيات الأهلية كان يريد تهيئة مناخ وطني لممارسة العمل الحقوقي.



وأضاف في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، الأحد، أن عقوبات الجمعيات الأهلية يجب أن تكون متناسقة مع الأفعال، والعقوبات المالية هي التي تتجه لها التشريعات الحديثة في كل العالم.



وأكد أنه كان هناك تخوف دائم من شبح التمويل الأجنبي، وقانون الجمعيات أنهى هذه الأزمة، والقانون به عبارات مطاطة فيما يخص الأمن القومي، والأمر سيسبب أزمة للجهة الإدارية.

