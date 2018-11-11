عضو "العليا للوفد": نسعى لتقديم مرشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة

قال عبد العظيم الباسل، عضو لهيئة العليا لحزب الوفد، إن المستشار بهاء أبو شقة، منذ توليه رئاسة الحزب أكد أن الوفد لا بد أن يعود للوفديين، وأن يكون له سياسة واضحة ومحددة.



وتوقع "الباسل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن يكون لحزب الوفد رصيد كبير في إدارة العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، من منطلق خلفيته الوطنية.



وتابع، أن الحزب يتاهل حاليًا أن يعد قيادات جديدة واعدة، وأن يكون لاعب أساسي على المسرح السياسي بشكل واضح ومحدد، مشددًا على أن النظام القوى لايكون إلا بالمعارضة القوية، والمعارضة لابد أن تتفق مع مصحة الوطن وتضع حلول وألا تصدر المشكلات فقط، وأن تتشاور مع الحكومة.



ونوه، إلى أن حزب الوفد يسعى أن يكون له مرشح بالانتخابات الرئاسية القادمة.

