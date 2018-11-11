بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا





أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم علي الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي قبل استكمال معسكره المغلق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا بإستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز





وشارك في المران جميع اللاعبون والذى شهد ندية قوية بينهم في سبيل تنفيذ تعليمات الكابتن حسام حسن وجهازه الفني.





وقال مدير الكرة ابراهيم حسن أن الجهاز الفني عمل بالأسباب واجتهد بشكل كبير في تحضير اللاعبين فنيا وبدنيا لهذه المواجهة ولم يتبق سوي محالفة التوفيق للفريق.





وأضاف مدير الكرة بأن كل العناصر جاهزة وتحت رهن إشارة الجهاز الفني وعلي أتم استعداد لخوض اللقاء.



