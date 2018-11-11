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بنى سويف يعود للتدريبات وقراءة الفاتحة على روح نائب رئيس مجلس الادارة أبرز مشاهد التدريب

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:07 م
بنى سويف يعود للتدريبات وقراءة الفاتحة على روح نائب رئيس مجلس الادارة أبرز مشاهد التدريب
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محمد الحسيني
 

عاد الفريق الكروى الأول ببنى سويف الرياضى لاستكمال تدريباته اليومية بملعب النادى السويفى وذلك عقب توقف دام لمدة 3 ايام حدادا على روح الراحل أحمد عاطف نائب رئيس مجلس الادارة والى توفى مساء الأربعاء الماضى .


وحرص الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف وجهازه المعاون واللاعبين على قراءة الفاتحة على روح الفقيد قبل بداية التدريب والدعاء له أن يلهم أهله الصبر والسلوان .


ما حرص المدير الفنى لبنى سويف على إعطاء لاعبي الفريق جرعات تدريبية متدرجة خاصة بعد العودة من الراحة وذلك استعدادا لمواجهة طهطا يوم 22 /11 لمنافسات دورى القسم الثانى .

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