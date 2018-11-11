بنى سويف يعود للتدريبات وقراءة الفاتحة على روح نائب رئيس مجلس الادارة أبرز مشاهد التدريب

عاد الفريق الكروى الأول ببنى سويف الرياضى لاستكمال تدريباته اليومية بملعب النادى السويفى وذلك عقب توقف دام لمدة 3 ايام حدادا على روح الراحل أحمد عاطف نائب رئيس مجلس الادارة والى توفى مساء الأربعاء الماضى .





وحرص الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف وجهازه المعاون واللاعبين على قراءة الفاتحة على روح الفقيد قبل بداية التدريب والدعاء له أن يلهم أهله الصبر والسلوان .



ما حرص المدير الفنى لبنى سويف على إعطاء لاعبي الفريق جرعات تدريبية متدرجة خاصة بعد العودة من الراحة وذلك استعدادا لمواجهة طهطا يوم 22 /11 لمنافسات دورى القسم الثانى .