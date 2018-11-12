اليوم.. محاكمة رئيس حي الموسكي لاتهامه بتلقي رشوة

تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة رئيس حي الموسكي لاتهامه بتلقي رشوة قدرها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض ومحمد عمارة وهشام الدرولي، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.



