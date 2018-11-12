اليوم.. محاكمة رئيس حي الموسكي لاتهامه بتلقي رشوة
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:17 صمـروة هيـكل
تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة رئيس حي الموسكي لاتهامه بتلقي رشوة قدرها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض ومحمد عمارة وهشام الدرولي، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، في القضية رقم ٣٠٦٧ جنايات الموسكي والمتهم فيها رئيس حي الموسكي بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية 100 الف جنيه، أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية علي سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب من محمد عبد الحي محمد لنفسه مبلغ مائة الف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسون ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحي وأخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم ٩٥ المنعقدة بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١٧ بعدم التصريح بإعلانات جديدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
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