وزيرة الثقافة تتفقد متحف نجيب محفوظ

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمهندس طارق خضر رئيس قطاع صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، مركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب صباح اليوم "الأحد".





وقالت وزيرة الثقافة إن مشروع متحف نجيب محفوظ شهد تطورات كبيرة وانجازا غير مسبوق في فترة وجيزة، مشيرة إلى أن موقع التكية موجود بأعظم مكان أثري بالقاهرة، مضيفة أنه سيجري التنسيق بين محافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري ووزارة الآثار لتطوير منطقة التكية وما يحيطها من مراكز إبداع وأماكن أثرية، لافتة إلى أن الشركة المنفذة لمشروع المتحف ستقوم بالتسليم في 31 مارس المقبل.





كانت مجموعة محمد بك أبو الدهب والتى تضم الجامع والسبيل والكتاب والتكية بدأ إنشاؤها فى عام 1774 م – 1188 هـ، وأنشأ الجامع ليعاون الأزهر فى رسالته العلمية، واختير للتدريس فيه أفضل العلماء وألحق به مكتبه تضم 1292 كتابًا فى شتى العلوم ومعظمها كتب نادرة، وألحق بالجامع مكتبه للطلبة الأتراك وسبيلًا وحوض لشرب الدواب.





أنشأ المجموعة الأثرية الأمير محمد بك أبو الدهب، أحد أمراء مصر العظام الذين قاموا بدور خطير فى سياستها، وعرف "بأبى الدهب" نظرًا لكثرة توزيعه للذهب على الفقراء .





وأسندت الوزارة أعمال تجهيز تكية أبو الدهب لتصبح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ وتم البدء فى تنفيذ المشروع منذ أغسطس 2016 وجارى تنفيذ الأعمال بالمتحف حاليًا تحت إشراف الإدارة الهندسية بصندوق التنمية الثقافية.





وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن أبرز المقتنيات التي يضمها المتحف، هي، مكتبة تضم مجموعة كبيرة من الكتب والتراجم من مكتبة "محفوظ" الشخصية فى منزله حيث تضم مكتبته الشخصية 1091 كتاب، أما الكتب المهداة للمتحف فبلغت 779 كتاب، فضلا عن مقتنيات الأديب الراحل الشخصية (ملابسه الشخصية – الشهادات والجوائز – القلادات – الإهداءات – قلادة النيل – جائزة نوبل – ميداليات ونياشين – صور تذكارية للأديب الراحل مع الزعماء والشخصيات العامة - هدايا تذكارية مختلفة من شخصيات عامة )





ويتكون المبنى من دورين، بالإضافة إلى الدور الأرضى، والذى يضم : أمن وإستقبال – السبيل – مكتبتين لمؤلفات نجيب محفوظ بالعربية وأخرى باللغات الأجنبية، بالإضافة إلى مكتبة سمعبصرية .. كما يضم الدور 2 فصل دراسى (لدراسة السيناريو - فصل لدراسة الكتابة الإبداعية).





ويضم الدور الأول من المتحف : 2 قاعة (للمتعلقات الشخصية للأديب الراحل) ، قاعة متعددة الأغراض ( ندوات وعروض)، مكتبة نجيب محفوظ الشخصية، بالإضافة إلى مكتبتين بحثيتين فى مجالات الفنون والأداب.



