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اليوم.. سماع أقوال الشهود في إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"ثأر أوسيم"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:02 ص
اليوم.. سماع أقوال الشهود في إعادة محاكمة 7 متهمين بـثأر أوسيم
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
تستأنف اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة دائرة الارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اعادة محاكمة 7 متهمين فى "قضية ثأر أوسيم " بينهم متهم متوفي صدر ضدهم حكما بالاعدام شنقاً وطعنوا بالحكم الصادر ضدهم امام محكمة النقض التي قررت اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنايات مغايرة وذلك في القضية رقم14494 لسنة 2015 جنايات أوسيم..

ومن المقرر ان تستمع المحكمة الي اقوال شهود الاثبات .

     
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار بسكرتارية ايمن القاضى .
  
والمتهمين هم : زغلول سعد عبد القادر رابح ومحسن زغلول سعد وحامد حافظ عبد القادر وعماد جعفر حنفي وجعفر حنفي عبد القادر " متوفي " وماضي شوقي عبد الفتاح ومجدي شوقي رابح

كانت المحكمة قد أمرت بإحالة أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى تمهيدًا لإعدامهم شنقًا، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضى شوقى ومجدى شوقى (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبد الحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحى حسين، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية.
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