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"مكرم": كرامة المصري بالخارج مصانة ولا يمكن التنازل عنها.. ونحترم القضاء الكويتي

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:04 م
مكرم: كرامة المصري بالخارج مصانة ولا يمكن التنازل عنها.. ونحترم القضاء الكويتي
السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة
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شددت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، على احترام السلطات الكويتية والقضاء الكويتي، مؤكدة في الوقت ذاته على أن كرامة المواطن المصري بالخارج مصانة ولا يمكن التنازل عنها كما أنه لا يوجد ما يمسها.

وقالت الوزيرة، في تعليقها على واقعة الاعتداء على المواطنة المصرية في دولة الكويت "فاطمة" والتي انتشر فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا تشرح فيه واقعة الاعتداء عليها، إنه لابد من الوثوق في السفارة المصرية، مؤكدة أنها تثق أيضا في السلطات الكويتية التي لا تفرق في الحق بين أي من المواطنين أو غير المواطنين.  

ورفضت وزيرة الهجرة تضخيم الحادث قائلة: "لقد طلبت اليوم خلال لقائي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بعدم تداول الفيديو حرصا على العلاقات الوثيقة بين البلدين التي لا يجب أن  تتأثر بقضايا فردية ومصلحة فاطمة نفسها في قضية متداولة في النيابة".

وأهابت الوزيرة بالمواطنين المصريين في الخارج احترام قوانين البلدان التي يعملون فيها وعدم بث المشكلات وما يعكر الصفو على وسائل التواصل الاجتماعي واللجوء  فورا إلى السفارات المصرية في حال تعرضهم لأي خرق للقانون أو اعتداء أو ماشابه.
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