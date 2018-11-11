الجبلاية تعلن موعد طرح تذاكر مواجهة مصر وتونس

أعلن الاتحاد المصري لكرة الفدم برئاسة هاني أبوريدة، عن يوم الثلاثاء موعدًا لطرح تذاكر مباراة مصر وتونس، بالتصفيات الإفريقية.





ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر للجماهير بمنافذ بيع ملعب الإسكندرية، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبلة بالتصفيات الإفريقية.



