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ليندمان يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد خسارة اللقب الإفريقي

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:00 م
ليندمان يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد خسارة اللقب الإفريقي
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علي نبوي
 
وجه الهولندي مايكل ليندمان مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير النادي الأحمر على الرغم من هزيمة لقب دوري أبطال إفريقيا.

وغرد ليندمان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"شكرا لجماهير النادي الأهلي، التي دعمت الفريق في تونس، وفي مصر.. أفضل جمهور في العالم".

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن قيام مجلس إدارة النادي الأهلي، بتوجيه الشكر إلى ليندمان على خلفية كثرة تعرض اللاعبين للإصابات العضلية في الفترة الأخيرة.

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