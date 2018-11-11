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أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:59 م
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
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الفجر الرياضي
 

 

سقط فريق  آرسنال في فخ التعادل على أرضه، أمام وولفرهامبتون، بهدف لكل فريق، اليوم الأحد، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وسجل البرتغالي إيفان كافاليرو هدف وولفرهامبتون، في الدقيقة 13، قبل أن يعادل الأرميني هنريك مخيتاريان النتيجة لصالح آرسنال، في الدقيقة 86.

 

ورفع ارسنال رصيده للنقطة 24 في المركز الخامس، بينما وصل ولفرهامبتون للنقطة 16 في المركز الحادي عشر.

المزيد عن: ولفرهامبتون كورة رياضة الدوري الإنجليزي ارسنال
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