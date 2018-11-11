حصري لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو | بث مباشر بتاريخ 11-11-2018 الدوري الأسباني | يلا شوت | اتش دي | لايف

حصري لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو | بث مباشر بتاريخ 11-11-2018 الدوري الأسباني | يلا شوت | اتش دي









قال سولارى: "كل الذين كانوا لاعبى كرة القدم يعرفون أن كل شىء يتمحور حول التدريبات ليكون اللاعبون فى أفضل حالاتهم ومتاحون للعب بأفضل طريقة عندما يلعبون، أشعر بالالتزام والجدية التى يقدّمها الفريق فى كل مباراة".





حصري لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو | بث مباشر بتاريخ 11-11-2018 الدوري الأسباني | يلا شوت | اتش دي





سيكون عشاق الكرة العالمية، على موعد مع مباراة جديدة لريال مدريد ضد سيلتا فيجو في العاشرة الا الربع مساءا اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني.





حصري لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو | بث مباشر بتاريخ 11-11-2018 الدوري الأسباني | يلا شوت | اتش دي





مقدمة عن اللقاء:

يدخل الميرنجي هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على فيكتوريا بلزن بخمساية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويحتل الملكي المركز الأول برصيد 9 نقاط، في المجموعة التي تضم كلًا من روما وسسكا موسكو، أما في الدوري فيقع الفريق في المركز السادس برصيد 17 نقطة بعد 11 جولة، حقق من خلالهم 5 انتصارات وتعادل في إثنتين، وتلقى 4 هزائم .





حصري لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو | بث مباشر بتاريخ 11-11-2018 الدوري الأسباني | يلا شوت | اتش دي





واستطاع سيلتا فيجو أن يضع نفسه في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وخسر مثلهم وتعادل في خمس، وسيسعى الفريق الإسباني لتحقيق الفوز في هذا اللقاء وخطف الثلاث نقاط ليتقدم في جدول الترتيب .





حصري لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو | بث مباشر بتاريخ 11-11-2018 الدوري الأسباني | يلا شوت | اتش دي





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتافيجو في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





حصري لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو | بث مباشر بتاريخ 11-11-2018 الدوري الأسباني | يلا شوت | اتش دي





التشكيل المتوقع:

وسيبدأ فريق ريال مدريد مواجهة اليوم بتشكيل مكون من: كيلور نافاس- سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل.





حصري لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو | بث مباشر بتاريخ 11-11-2018 الدوري الأسباني | يلا شوت | اتش دي





وعلى الجانب الأخر سيدخل سيلتافيجو بتشكيل مكون من:سيرخيو ألفاريز- دافيد خونكا - هوجو مايو - جوستافو كابرال - فاكوندو رونكاليا- برايس مينديز - فران بلتران- سفيان بوفال - أوكاي يوكوسلو - إيمري مور- ياجو أسباس.









حصري لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو | بث مباشر بتاريخ 11-11-2018 الدوري الأسباني | يلا شوت | اتش دي