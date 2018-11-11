بونوتشي يعلق على استبعاده من مباراة يوفنتوس وميلان

علق النجم الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي، مدافع فريق يوفنتوس الإيطال، على استبعاده من مواجهة البيانكونيري أمام ميلان، في قمة مباريات السيريا آي.



وقال بونوتشي في تصريحات لصحيفة "سكاي" الإيطالية: "أنا خارج القائمة الأساسية؟ بصراحة، لقد فوجئت بالأمس عندما قام المدرب بتوزيع السترات ( للفريق الاساسي) ولم أتوقع ذلك نهائيًا". وقال بونوتشي في تصريحات لصحيفة "سكاي" الإيطالية: "أنا خارج القائمة الأساسية؟ بصراحة، لقد فوجئت بالأمس عندما قام المدرب بتوزيع السترات ( للفريق الاساسي) ولم أتوقع ذلك نهائيًا".





وأكد بونوتشي بقوله: "الذي يعرفني يعلم بأنني لن أتراجع أبداً أمام مباراة كهذه، في الواقع، هذه هي المباريات التي أشعر بالحماس فيها، حيث أقدم شيئاً أكثر".



