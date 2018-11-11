ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

اتفرج HD| مشاهدة مباراة يوفنتوس واسي ميلان اليوم| مشاهدة اهم مباريات اليوم مباشر (الدوري الايطالي) مباشر| يلا شوت| koora

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:54 م
اتفرج HD| مشاهدة مباراة يوفنتوس واسي ميلان اليوم| مشاهدة اهم مباريات اليوم مباشر (الدوري الايطالي) مباشر| يلا شوت| koora
طباعة
 
اتفرج HD| مشاهدة مباراة يوفنتوس واسي ميلان اليوم| مشاهدة اهم مباريات اليوم مباشر (الدوري الايطالي) مباشر| يلا شوت| koora

HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD

يقدم ميلان نتائج جيدة إلى حد ما تحت قيادة المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، واستطاع الشياطين أن يحتلوا المركز الرابع في الكالتشيو برصيد 21 نقطة، وسيخوض زملاء جونزالو هيجواين هذه المواجهة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من بطل الدوري الموسم الماضي .

HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD


التشكيل المتوقع:

 

من المتوقع أن يبدأ اليجري بتشكيل مكون من:

فويتشيك تشيزني- أليكس ساندرو - جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو- بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة-كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا

 

 HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD


وسيخوض الروسونيري مباراة اليوم بتشكيل مكون من:جيانلويجي دوناروما- ريكاردو رودريجيز - أليسيو رومانيولي - كريستيان زاباتا - دافيدي كالابريا- تيموي باكايوكو - فرانك كيسييه- سامو كاستييخو - هاكان تشالهانوغلو – سوزو- جونزالو هيجواين.

HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD


 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة يوفنتوس وميلان في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD

اتفرج HD| مشاهدة مباراة يوفنتوس واسي ميلان اليوم| مشاهدة اهم مباريات اليوم مباشر (الدوري الايطالي) مباشر| يلا شوت| koora


المزيد عن: يوفنتوس واي سي ميلان مباشر موعد مباراة يوفنتوس واي سي ميلان اليوم بث مباشر مشاهدة يوفنتوس ضد ميلان مشاهدة يوفنتوس ضد اي سي ميلان مشاهدة نهائي الدوري الايطالي مشاهدة مباراة يوفنتوس واي سي ميلان يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس واي سي ميلان كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس واي سي ميلان كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس واي سي ميلان كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس واي سي ميلان بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة يوفنتوس واي سي ميلان بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس واي سي ميلان مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم مباشر ماتش يوفنتوس واي سي ميلان مباراة يوفنتوس واي سي ميلان مباشر مباراة يوفنتوس واي سي ميلان بث مباشر يلا شوت مباراة يوفنتوس واي سي ميلان بث مباشر مجانا مباراة يوفنتوس واي سي ميلان بث مباشر اون لاين بدون تقطيع
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
3
x
17:20
0
الوحدة
الإتفاق
1
x
19:15
2
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
1
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
0
x
17:00
0
إنبي
وادي دجلة
1
x
19:30
1
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
0
x
21:00
0
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
2
x
14:00
0
فولهام
تشيلسي
0
x
16:15
0
إيفرتون
آرسنال
1
x
18:30
1
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
3
x
18:30
1
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
3
x
17:15
4
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
4
x
13:30
1
انتر ميلان
روما
3
x
16:00
0
سامبدوريا
ميلان
0
x
21:30
0
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
0
x
22:00
0
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 9:30:00 PM