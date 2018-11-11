سمير صبري يكشف تفاصيل تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد المدارس التركية

عقب الدكتور سمير صبري، المحامي، على تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد المدارس التركية لتداول طلابها علامة رابعة العدوية، قائلًا: "هذه المدارس مغلقة، ولا يجيد مدرسيها اللغة العربية، ووزارة التربية والتعليم لا تشرف عليها إطلاقًا".





وتابع "صبري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن مدرسين المدارس التركية ينتمون لفكر محمد فتح الله جولن وهو المرجعية الأهم للدولة الأردوغانية التركية.



