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سمير صبري يكشف تفاصيل تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد المدارس التركية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:56 م
سمير صبري يكشف تفاصيل تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد المدارس التركية
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كساب أحمد
 
عقب الدكتور سمير صبري، المحامي، على تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد المدارس التركية لتداول طلابها علامة رابعة العدوية، قائلًا: "هذه المدارس مغلقة، ولا يجيد مدرسيها اللغة العربية، ووزارة التربية والتعليم لا تشرف عليها إطلاقًا".

وتابع "صبري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن مدرسين المدارس التركية ينتمون لفكر محمد فتح الله جولن وهو المرجعية الأهم للدولة الأردوغانية التركية.

ولفت إلى أن المدارس التركية بمصر تحمل الفكر الإخواني الإرهابي، والنشيد الذي يقوم ترديده الطلاب في الصباح إخواني 100%، مشيرًا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد هذه المدارس حتى تلتفت الدولة لهذه المدارس ومواجهة أي فكر إرهابي يروج داخل المدرسة.
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