ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لسيول.. وتؤكد: هذه المناطق ستشهد أمطار غزيرة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:54 م
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لسيول.. وتؤكد: هذه المناطق ستشهد أمطار غزيرة
أرشيفية
طباعة
رقية جمال
 
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا سنشهد انخفاض في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الحالي لتصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة لنحو 23 درجة، والصغرى 16 درجة. 

وكشف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، حقيقة تعرض البلاد لسيول نهاية الأسبوع الجاري، قائلًا: "مفيش سيول ولاحاجة، وإنما مجرد سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، خفيفة لمتوسطة على القاهرة، خفيفة على شمال الصعيد، لكنها لن تصل لحد السيول". 

وأوضح، أنه من الممكن لجميع المصريين ارتداء الملابس الشتوية خلال أسبوع من الآن.
المزيد عن: موجة الطقس الموجة الباردة التوك شو الأرصاد الجوية أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
3
x
17:20
0
الوحدة
الإتفاق
1
x
19:15
2
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
1
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
0
x
17:00
0
إنبي
وادي دجلة
1
x
19:30
1
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
0
x
21:00
0
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
2
x
14:00
0
فولهام
تشيلسي
0
x
16:15
0
إيفرتون
آرسنال
1
x
18:30
1
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
3
x
18:30
1
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
3
x
17:15
4
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
4
x
13:30
1
انتر ميلان
روما
3
x
16:00
0
سامبدوريا
ميلان
0
x
21:30
0
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
0
x
22:00
0
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 9:20:00 PM